28 Aralık 2019, Cumartesi
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Hasan Kılıç Demirspor’da
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor, Osmanlı'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı aldı.
Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor, Osmanlı'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı aldı. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon 12 maçta 2 asistle oynadı. Futbola Hollanda'da başlayan Kılıç, 2014'te Samsun'la Türkiye kariyerine başladı ve Denizli'de de oynadı.
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