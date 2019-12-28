28 Aralık 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Hasan Kılıç Demirspor’da

Hasan Kılıç Demirspor’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Süper Lig'i hedefleyen , Osmanlı'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı aldı.

Süper Lig'i hedefleyen , Osmanlı'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı aldı. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon 12 maçta 2 asistle oynadı. Futbola Hollanda'da başlayan Kılıç, 2014'te Samsun'la Türkiye kariyerine başladı ve Denizli'de de oynadı.
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