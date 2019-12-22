22 Aralık 2019, Pazar
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Play-off’ta olacağız
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Adana Demir Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-2 kazanılan Ümraniyespor maçında başarılı bir oyun sergilediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin play-off sıralamasında olduğunu söylerken, "Sezon sonunda mutlaka play-off'ta olacağız" diye konuştu.
Adana Demir Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 4-2 kazanılan Ümraniyespor maçında başarılı bir oyun sergilediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin play-off sıralamasında olduğunu söylerken, "Sezon sonunda mutlaka play-off'ta olacağız" diye konuştu.
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