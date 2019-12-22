22 Aralık 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Çotanak Stadı Mart’ta açılıyor

Çotanak Stadı Mart’ta açılıyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve " ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve " ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.

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