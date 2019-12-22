22 Aralık 2019, Pazar
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Çotanak Stadı Mart’ta açılıyor
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve "Mart ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadyumu hakkında konuştu. Şenlikoğlu, 20 bin 28 seyirci kapasiteli statta bin kişilik olimpik yüzme havuzu, bir antrenman sahası ve 40 mağaza olacağını söyledi ve "Mart ayı itibariyle inşallah açılacak" dedi.
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