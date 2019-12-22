22 Aralık 2019, Pazar
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Başarmak için çok çalışacağız
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.
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