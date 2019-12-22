22 Aralık 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Başarmak için çok çalışacağız

Başarmak için çok çalışacağız
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

, ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.

, ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.

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