Hedef Kenan

Altay, Gaziantep forması giyen Kenan Özer’le temasa geçti. 32 yaşındaki kanat, İzmir ekibine sıcak bakıyor.

TFF 1. Lig'de devre arası transferi için kolları sıvayan Altay, Kenan Özer'e kanca attı. Süper Lig hedefine playoff yolundan ulaşmak isteyen siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Gaziantep'te istediği forma şansını bulamayan kanat oyuncusuyla temasa geçtiği öğrenildi. Kulüp arayışında olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da İzmir ekibinde forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.



KUPADA ŞOV YAPTI

Kenan kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyes, Çaykur Rize, Antalya, Akhisar, Konya, Adana Demir ve Ankaragücü formalarını giydi. Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sezonda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Kenan bu sezon Süper Lig'de yalnızca 197 dakika oynarken; kupada 4 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi



Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde 197 dakika oynadı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı ve 4 gol 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.