22 Aralık 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Balıkesir vurgunu

Balıkesir vurgunu
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Eskişehir evinde Balıkesir'e 2-1 mağlup oldu. deplasmanda ’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Golleri Erdal Akdarı ile Mrsic attı.

Maça hızlı başlayan Bal-Kes oldu. 4'te Rahmi Anıl konuk ekibi 1-0 öne taşıdı. Es-Es 11'de Erdal Akdarı ile dengeyi getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 73'te Okan Alkan'ın asistinde Antonio Mrsic Balıkesir'i 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Eskişehir 5 puanla son sırada kalırken Balıkesir 23 puana yükselerek rahatladı.

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