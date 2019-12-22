22 Aralık 2019, Pazar
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Balıkesir vurgunu
Giriş Tarihi: 22.12.2019
TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Eskişehir evinde Balıkesir'e 2-1 mağlup oldu. Balıkesirspor deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Golleri Erdal Akdarı ile Mrsic attı.
Maça hızlı başlayan Bal-Kes oldu. 4'te Rahmi Anıl konuk ekibi 1-0 öne taşıdı. Es-Es 11'de Erdal Akdarı ile dengeyi getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 73'te Okan Alkan'ın asistinde Antonio Mrsic Balıkesir'i 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Eskişehir 5 puanla son sırada kalırken Balıkesir 23 puana yükselerek rahatladı.
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