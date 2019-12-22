Akigo evinde fırsat tepti

Süper Lig biletini play-off'a kalmadan almak isteyen Akhisarspor, seyircisi önünde Boluspor ile oynadığı maçta 1 puanla yetindi: 0-0. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacındaki Boluspor, bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

Süper Lig biletini play-off'a kalmadan almak isteyen Akhisarspor, seyircisi önünde Boluspor ile oynadığı maçta 1 puanla yetindi: 0-0. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacındaki Boluspor, bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Sahasında 2 pan kaybeden Akigolar, ikincilik için önemli bir fırsatı kaçırmış oldular. Akhisar gelecek hafta Keçiören'e konuk olacak.