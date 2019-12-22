22 Aralık 2019, Pazar
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Akigo evinde fırsat tepti
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig biletini play-off'a kalmadan almak isteyen Akhisarspor, seyircisi önünde Boluspor ile oynadığı maçta 1 puanla yetindi: 0-0. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacındaki Boluspor, bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.
Süper Lig biletini play-off'a kalmadan almak isteyen Akhisarspor, seyircisi önünde Boluspor ile oynadığı maçta 1 puanla yetindi: 0-0. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacındaki Boluspor, bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Sahasında 2 pan kaybeden Akigolar, ikincilik için önemli bir fırsatı kaçırmış oldular. Akhisar gelecek hafta Keçiören'e konuk olacak.
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