20 Aralık 2019, Cuma

TFF 1. LİG

‘Stadı doldurun’

‘Stadı doldurun’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Menemenspor Cenk Laleci, maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı.

Menemenspor Cenk Laleci, maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı. Ligde iyi gittiklerini hatırlatan Laleci, "Bu çocuklar desteği hak ediyor. Sezon başından beri dolu tribünlere oynamıyoruz. Stadın dolmasını istiyoruz" dedi.
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