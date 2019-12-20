20 Aralık 2019, Cuma
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Demirbakan sert çıktı
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Eskişehir teknik direktörü Coşkun Demirbakan, Balıkesir maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Eskişehir teknik direktörü Coşkun Demirbakan, Balıkesir maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Ruhsuz oynuyorlar' yorumuna sert çıkan Demirbakan, "Nereye koştuğumuz belli olmadan dıgıdık dıgıdık koşacak mıyız? Böyle bir şey yok. Biz enerjimizi 90 dakikaya böleceğiz" ifadelerini kullandı.
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