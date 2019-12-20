20 Aralık 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Demirbakan sert çıktı

Demirbakan sert çıktı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Eskişehir , Balıkesir maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Eskişehir , Balıkesir maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Ruhsuz oynuyorlar' yorumuna sert çıkan Demirbakan, "Nereye koştuğumuz belli olmadan dıgıdık dıgıdık koşacak mıyız? Böyle bir şey yok. Biz enerjimizi 90 dakikaya böleceğiz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Hedef Kenan Hedef Kenan
‘Stadı doldurun’ ‘Stadı doldurun’
Bal-Kes’e şok Bal-Kes’e şok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör