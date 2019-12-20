20 Aralık 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Bal-Kes’e şok

Bal-Kes’e şok
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.12.2019

olarak kötü günler geçiren Balıkesirspor'da, 4 oyuncunun kulübe ihtar gönderdiği iddia edildi.

olarak kötü günler geçiren Balıkesirspor'da, 4 oyuncunun kulübe ihtar gönderdiği iddia edildi. Glumac, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan ve Foxi'nin alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdiği ve ödeme olmazsa boşa çıkacakları ileri sürüldü.
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