20 Aralık 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Halil Samsun’a

Halil Samsun’a
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Hücum hattına alternatif arayışlarını sürdüren , Halil İbrahim Çolak'a kanca attı.

Hücum hattına alternatif arayışlarını sürdüren , Halil İbrahim Çolak'a kanca attı. Balıkesirspor'la yollarını ayıran 31 yaşındaki sol kanatla görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Halil, bu sezon 13 maçta 1 gol attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Hedef Kenan Hedef Kenan
Demirbakan sert çıktı Demirbakan sert çıktı
‘Stadı doldurun’ ‘Stadı doldurun’
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör