20 Aralık 2019, Cuma
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‘Final gibi bakıyoruz’
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Lider Hatay'ın hocası Bayram Toysal, "Bundan sonraki her maçımız final gibi geçecek. Adana'ya karşı bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.
Lider Hatay'ın hocası Bayram Toysal, "Bundan sonraki her maçımız final gibi geçecek. Adana'ya karşı bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.
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