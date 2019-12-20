20 Aralık 2019, Cuma

TFF 1. LİG

‘Final gibi bakıyoruz’

‘Final gibi bakıyoruz’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Lider Hatay'ın hocası Bayram Toysal, "Bundan sonraki her maçımız final gibi geçecek. Adana'ya karşı bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.

Lider Hatay'ın hocası Bayram Toysal, "Bundan sonraki her maçımız final gibi geçecek. Adana'ya karşı bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.
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