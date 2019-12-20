‘Final gibi bakıyoruz’

Lider Hatay'ın hocası Bayram Toysal, "Bundan sonraki her maçımız final gibi geçecek. Adana'ya karşı bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.

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Lider Hatay'ın hocası Bayram Toysal, "Bundan sonraki her maçımız final gibi geçecek. Adana'ya karşı bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.