20 Aralık 2019, Cuma

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de haftanın perdesi tek maçla açılıyor

TFF 1. Lig'de haftanın programı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.12.2019

'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak. Ligde 16. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Cesar Grup Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

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