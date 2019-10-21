Keçiörengücü'nün bileği bükülmüyor
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, Balıkesirspor’u 45’te Kone’nin golüyle yendi. 14 puana yükselen Ankara temsilcisi, yenilmezlik unvanını korudu.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Ankara temsilcisi zorlu maçta 3 puanı tek golle aldı. Keçiörengücü ilk yarının son dakikasında öne geçti. Sol kanattan Hüsamettin'in arka direğe ortasını Cem Ekinci kafayla indirdi, topu iki hamlede kontrol eden Famoussa Kone kaleci Vukovic'i mağlup etti: 1-0. Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu. İki takım oyuncuları, maç önü İstiklal Marşı sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek oldu.
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