20 Ekim 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Eskişehirspor ligin dibine demir attı

Eskişehirspor ligin dibine demir attı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.10.2019

1. Lig’in son sırasında bulunan ’un kötü gidişatı devam ediyor.

1. Lig'in 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan , rakibine 2-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayıp ardından -3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor'a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı.

Haftanın açılış maçında kaybeden siyah-kırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan Es Es, -5 puan ile son sırada bulunuyor.

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