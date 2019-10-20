20 Ekim 2019, Pazar
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Eskişehirspor ligin dibine demir attı
Giriş Tarihi: 20.10.2019
TFF 1. Lig’in son sırasında bulunan Eskişehirspor’un kötü gidişatı devam ediyor.
TFF 1. Lig'in 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayıp ardından -3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor'a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı.
Haftanın açılış maçında kaybeden siyah-kırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. Ligde 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan Es Es, -5 puan ile son sırada bulunuyor.
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