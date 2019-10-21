Karadeniz derbisi Bolu'nun

İlk yarısı 0-0 biten maçta Yarenler, 55 ve 68’de Rydell Poepon’un attığı gollerle rakibini yendi. Kırmızı-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Sezona iddialı kadrolar kurarak giren ancak kötü sonuçlar nedeniyle dibe demir atan Bolu ile Giresun, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda etkili olan taraf Bolu oldu. 55'te hızlı atağa çıkan ev sahibinde Bilal sağda Melih'i gördü, Melih'in arka direğe ortasını Mustafa Durak indirdi, Rydell Poepon tek vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

HOLLANDALI 5 YAPTI

Boluspor'da Poepon 68'de bir kez daha sahneye çıktı. Hollandalı futbolcu, ceza sahasına doldurulan topu kafayla ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 32 yaşındaki santrfor bu sezonki 5. golünü kaydetti. Yarenler bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, rakibiyle puanını eşitledi. Çotanaklar ise 5. mağlubiyetini aldı.

GALİBİYET SERİSİ OLACAK

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ilk galibiyetlerini aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Dördüncü maçımıza çıktık. Zor bir rakibe karşı iyi oynayarak sonuca ulaştık. Takımın öz güvene ihtiyacı vardı. Haftaya da evimizde oynayacağız. Galibiyet serisine bağlayacağız" şeklinde konuştu.