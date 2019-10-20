Menemenspor, 1 puana üzüldü
TFF 1'inci Lig'de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalırken, iç sahada bu sezon 4'üncü maçta da galibiyetle tanışamayan Ekol Göz Menemenspor, 1 puana üzüldü.
TFF 1'inci Lig'de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalırken, iç sahada bu sezon 4'üncü maçta da galibiyetle tanışamayan Ekol Göz Menemenspor, 1 puana üzüldü. Teknik direktör Cenk Laleci, özellikle ikinci yarıda rakiplerine karşı üstün bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.
"Kazanmayı haketmiştik" diyen Laleci, "Maçın bitimine doğru karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedik, boş kaleye golü atamadık. Oyundan memnunum. Ancak 1 puan bizim için yeterli olmadı" şeklinde konuştu.
Her geçen hafta daha iyi işlere imza atacaklarını vurgulayan Cenk Laleci, "İç sahada 4 maçımızı da kazanamamak bizi üzüyor. Ancak bu sorunu da çözeceğiz. Önümüze umutla bakıyoruz. İyi bir kadromuz var. Futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. En azından son iki maçtır gol yemiyoruz. Artık Altay ile oynayacağımız İzmir derbisine odaklanacağız. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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