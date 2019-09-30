30 Eylül 2019, Pazartesi
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Evinde kükrüyor
Giriş Tarihi: 30.09.2019
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor, Giresunspor’u 17’de Rahmi ve 45+3’te Foxi’nin penaltısıyla mağlup etti. Bal-Kes, ligdeki üçüncü galibiyetini de kendi sahasında aldı.
Balıkesirspor, Giresunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle çok rahat geçerek 3 puana uzandı. 17. dakikada Doğa İşeri'nin savunma arkasına gönderdiği topta Murat Akça müdahale edemedi, meşin yuvarlağı iki kişi arasında kontrol eden Rahmi ağlara yolladı: 1-0. İlk yarının uzatma anlarında Murat Akça, Otoo'yu düşürünce penaltı yaptı. 45+3'te Foxi penaltıyı yazdı: 2-0. Balıkesir, bu sezonki 3. galibiyetini alırken maçların tamamını evinde kazanarak dikkat çekti.
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