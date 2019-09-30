Yeni lider Akhisar

Akhisar yarım saatte birbirinin kopyası üç gol kaydedip rakibini şoka soktu Ev sahibi, ikinci yarıda büyük üstünlük kursa da maçı çevirmeyi başaramadı.

TFF 1. Lig'de heyecan seviyesi çok yüksek bir maç geride kaldı. Ligin şampiyonluk adaylarından Karagümrük ile Akhisar, İstanbul Vefa Stadı'nda karşılaştı. Maça çok etkili başlayan taraf konuk Akhisar Belediyespor oldu. Rakibine önde pres yapan Akigolar, arka arkaya goller bularak rakibini şok etti. 18'de Rotman'ın pasında Erhan Çelenk fileleri havalandırdı: 0-1. 22'de Rotman bu kez asisti Cikalleshi'ye yaptı. 29'de ilk golün sahibi bu kez ikinci golü atan isme asist yaptı: 0-3. Akigolar, topla pasla çıkmaya çalışan rakibini cezalandırdı. İlk yarının sonunda Erik Sabo müthiş vurdu: 1-3. 69'da sağdan gelen ortaya kafa vuran Emeghara farkı düşürdü: 2-3. Akhisar bu sonuçla liderlik koltuğuna oturdu.

HEDEF MAYISTA ŞAMPİYONLUK

Akhisar hocası Mehmet Altıparmak, Karagümrük galibiyetini şöyle değerlendirdi: "Ligdeki en önemli rakiplerimizden birini yendik. Hedefimiz mayısta şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak."