08 Eylül 2019, Pazar
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"19.09.2019 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptaline karar verilmiştir."
Eskişehirspor’da kongre iptal edildi
Giriş Tarihi: 08.09.2019
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı iptal edildi.
Siyah-kırmızılı camiada yönetimde yaşanan krizlerden dolayı geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınmıştı. Bugün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar verilen kongrenin iptal edildiği duyuruldu. Eskişehirspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"19.09.2019 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptaline karar verilmiştir."
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