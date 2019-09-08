08 Eylül 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Eskişehirspor’da kongre iptal edildi

Eskişehirspor’da kongre iptal edildi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.09.2019

1. Lig ekiplerinden 'da yapılması planlanan iptal edildi.

Siyah-kırmızılı camiada yönetimde yaşanan krizlerden dolayı geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınmıştı. Bugün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar verilen kongrenin iptal edildiği duyuruldu. tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"19.09.2019 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilen 'nın iptaline karar verilmiştir."

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