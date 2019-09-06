06 Eylül 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Eskişehirspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.09.2019

1. Lig ekiplerinden , Eskişehir'de oynanan -Moldova maçından sonra LED ekran sözü veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a LED ekranların takılmasının ardından teşekkür etti.

, -Moldova maçından sonra LEd ekran sözü veren Başkan Erdoğan'a, LED Ekranların takılmasının ardından teşekkür etti.

İşte Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile, Eskişehir'de geçtiğimiz aylarda oynanan Türkiye - Moldova Milli maçı ardından yeni LED ekranların konulması için başlayan sürecin hızla olumlu yönde devam ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Stadyumumuzda yeni LED ekranların kurulum çalışmaları sürmektedir. Edinilen bilgilere göre yeni LED reklam panoları gelecek haftalarda hizmete girecektir. LED ekranlarının yapımı konusundaki hassasiyeti nedeniyle spor ve sporcunun dostu olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.

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