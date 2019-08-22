Bursaspor şova hazır!

Bursaspor transfer tahtasını açmak için oyunculara olan borcunu ödedi. Yeşil beyazlılar vergi borcunu da kapattıktan sonra anlaştığı isimlere imzaları attıracak.

İLK haftada Karagümrük'e 3-1 kaybeden Bursa'da sorunlar çözülüyor. Başkan Mesut Mestan ve yönetimi transfer tahtasını açmak için oyunculara borçları ödedi. Yeşil-beyazlıların önünde sadece vergi borcu kaldı. Bursaspor'un Anıl Karaer, Selçuk Şahin, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Onurcan Piri, Josue, Nakoulma ve Leonard Kweuke ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KALEYE AKBABA

Timsah, kaledeki rekabeti artırmak için Adana Demir kalecisi Çağlar Şahin Akbaba ile el sıkıştı. Yönetim, 24 yaşındaki file bekçisi ile ön protokol yaptı. Çağlar'ın bonservisi için son aşamaya geldi. Timsah, Çorum forması giyen 24'lük kaleci Onurcan Piri'yle anlaşmıştı. Muhammed Şengezer'in Başakşehir'e transferinde ise görüşmeler sürüyor.