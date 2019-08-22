22 Ağustos 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Bursaspor şova hazır!

Timsah şova hazır!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.08.2019

transfer tahtasını açmak için oyunculara olan borcunu ödedi. Yeşil beyazlılar vergi borcunu da kapattıktan sonra anlaştığı isimlere imzaları attıracak.

İLK haftada Karagümrük'e 3-1 kaybeden Bursa'da sorunlar çözülüyor. Başkan ve yönetimi transfer tahtasını açmak için oyunculara borçları ödedi. Yeşil-beyazlıların önünde sadece vergi borcu kaldı. 'un , , Recep Aydın, , Onurcan Piri, Josue, Nakoulma ve Leonard Kweuke ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KALEYE AKBABA
Timsah, kaledeki rekabeti artırmak için kalecisi Çağlar Şahin Akbaba ile el sıkıştı. Yönetim, 24 yaşındaki file bekçisi ile ön protokol yaptı. Çağlar'ın bonservisi için son aşamaya geldi. Timsah, Çorum forması giyen 24'lük kaleci Onurcan Piri'yle anlaşmıştı. Muhammed Şengezer'in Başakşehir'e transferinde ise görüşmeler sürüyor.

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