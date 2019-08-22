22 Ağustos 2019, Perşembe
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Baiano G.Birliği’nde
Giriş Tarihi: 22.08.2019
Lige Rize yenilgisiyle başlayan G.Birliği, kadrosunu orta saha Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'de Maritimo'dan transfer edilen Brezilyalı ön libero, satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralandı.
Lige Rize yenilgisiyle başlayan G.Birliği, kadrosunu orta saha Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'de Maritimo'dan transfer edilen Brezilyalı ön libero, satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralandı. Futbola Vasco'da başlayan, ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen Baiano, 2016- 17'de Maritimo'ya geçti. Sambacı, geçen sezon 24 maçta ter döktü.
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