22 Ağustos 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Baiano G.Birliği’nde

Baiano G.Birliği’nde
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Lige Rize yenilgisiyle başlayan G.Birliği, kadrosunu orta saha Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'de Maritimo'dan transfer edilen Brezilyalı ön libero, satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralandı.

Lige Rize yenilgisiyle başlayan G.Birliği, kadrosunu orta saha Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'de Maritimo'dan transfer edilen Brezilyalı ön libero, satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralandı. Futbola Vasco'da başlayan, ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen Baiano, 2016- 17'de Maritimo'ya geçti. Sambacı, geçen sezon 24 maçta ter döktü.

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