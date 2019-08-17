17 Ağustos 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük Bursaspor'u üçledi

Fatih Karagümrük Bursaspor'u üçledi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.08.2019

1’inci Lig’in ilk haftasında 15 yıl aradan sonra bu ligde mücadele eden ile geçtiğimiz sezon ligden düşen , ’da karşı karşıya geldi. Bursaspor’un 10 kişi tamamladığı maçta zaman zaman zorlanan Fatih Karagümrük, son 15 dakika Emeghara’nın golleriyle sonuca gitti. Fatih Karagümrük, Darri ve Emeghara’nın (2) golleriyle maçı 3-1 kazanırken, Bursaspor’un tek golü ’dan geldi.

Maçtan dakikalar

8'inci dakikada gelişen atağında Latovlevici'nin arapasıyla sol kanatta topla buluşan bekletmeden içeri çıkardı. Penaltı çizgisinin hemen önünde ıska geçince konuk ekip bu fırsattan yararlanamadı.

13'üncü dakikada öne geçti. Gelişen hızlı atakta sürüklediği topta pasını Brahim Darri'ye aktardı. Darri ise sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+1'inci dakikada Bursaspor'da Ozan İsmail Koç, rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49'uncu dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Kubilay Kanatsızkuş'un yerden içeriye doğru gönderdiği topu önce kontrol eden Emirhan Aydoğan, ardından plase bir vuruşla kaleci Aykut'un solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

65'inci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Innocent Emeghara'ın indirdiği topa Barış Başdaş'ın şık vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. sol kanattan içeriye doğru ortasını yaparken arka direkte boş kalan Innocent Emeghara dokunuşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.

82'nci dakikada Bursaspor savunmasında yaşanan büyük hatada Sedat Dursun riskli pası sonrası kaleci Ataberk'in vuruşu kısa düştü. Araya giren Stefan Silva topla birlikte kaleye doğru ilerlerken, pasını verdiği Innocent Emeghara boş kaleye kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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