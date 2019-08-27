27 Ağustos 2019, Salı

TFF 1. LİG

5 isim imza için pusuda

5 isim imza için pusuda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.08.2019

tahtasını açmak için gün sayan ’da; , , , ile imza için günleri sayıyor.

1. Lig'in 2. haftasında Akhisar'ı 2-1 mağlup ederek ilk puanlarını alan , tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin büyük bir mesai harcadığı tahtanın açılmasının ardından imzaların da geleceği belirtildi. Anlaşma sağlanan 5 oyuncunun, 'da imzayı beklediği ifade edilirken; Timsah'ın perşembe günü tahtayı açtıracağı vurgulandı.

TESİSE GELDİLER

Yeşil beyazlı ekibin son olarak 'un on numarası 'la da prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Timsah'ın bu hafta içinde renklerine bağlayacağı Recep Aydın, , ve kaleciler ile 'nin 'nde özel olarak çalıştığı bildirildi.
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