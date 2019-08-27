27 Ağustos 2019, Salı
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TESİSE GELDİLER
Yeşil beyazlı ekibin son olarak Konyaspor'un on numarası Recep Aydın'la da prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Timsah'ın bu hafta içinde renklerine bağlayacağı Recep Aydın, Cüneyt Köz, Aykut Akgün ve kaleciler Çağlar Akbaba ile Onurcan Piri'nin Özlüce Tesisleri'nde özel olarak çalıştığı bildirildi.
5 isim imza için pusuda
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Transfer tahtasını açmak için gün sayan Bursa’da; Recep Aydın, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Çağlar Akbaba ile Onurcan Piri imza için günleri sayıyor.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Akhisar'ı 2-1 mağlup ederek ilk puanlarını alan Bursaspor, transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin büyük bir mesai harcadığı tahtanın açılmasının ardından imzaların da geleceği belirtildi. Anlaşma sağlanan 5 oyuncunun, Bursa'da imzayı beklediği ifade edilirken; Timsah'ın perşembe günü tahtayı açtıracağı vurgulandı.
TESİSE GELDİLER
Yeşil beyazlı ekibin son olarak Konyaspor'un on numarası Recep Aydın'la da prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Timsah'ın bu hafta içinde renklerine bağlayacağı Recep Aydın, Cüneyt Köz, Aykut Akgün ve kaleciler Çağlar Akbaba ile Onurcan Piri'nin Özlüce Tesisleri'nde özel olarak çalıştığı bildirildi.
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