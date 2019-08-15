15 Ağustos 2019, Perşembe
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İKİNCİ HAFTA SAHADA
Okan Kocuk'un gitmesi Muhammed Şengezer'in ayrılacak olmasıyla bu bölgeye Adana Demir'den Çağlar Şahin Akbaba takviye edilecek. Çağlar ile anlaşan Timsah, A. Demir ile de masaya oturuyor. G.Saray'ın stoperi Ozornwafor için de hiçbir pürüz kalmadığı öğrenildi. Yeni transferler ligin ikinci haftasındaki Akhisar maçında sahada olacak.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
Bursa düğümü çözdü
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Transfer tahtasını açan Bursaspor bombaları patlatacak. Adana Demir’den kaleci Çağlar ile prensipte anlaşıldı. Galatasaray’dan Ozornwafor kiralanıyor
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala prensipte anlaştığı futbolculara imza attırmak isteyen Bursaspor transfer tahtası açtı. Badji'yi Ludogorets'e 400 bin euro'ya, Umur Meraş'ı Le Havre'ye 1.3 milyon euro'ya satan Timsah, kalecisi Muhammed Şengezer'i de 9.5 milyon TL'ye Başakşehir'e gönderiyor. Ertuğrul Ersoy'a da Metz talip oldu.
İKİNCİ HAFTA SAHADA
Okan Kocuk'un gitmesi Muhammed Şengezer'in ayrılacak olmasıyla bu bölgeye Adana Demir'den Çağlar Şahin Akbaba takviye edilecek. Çağlar ile anlaşan Timsah, A. Demir ile de masaya oturuyor. G.Saray'ın stoperi Ozornwafor için de hiçbir pürüz kalmadığı öğrenildi. Yeni transferler ligin ikinci haftasındaki Akhisar maçında sahada olacak.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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