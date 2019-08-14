14 Ağustos 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Akhisar çıkacak

Akhisar çıkacak
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Galatasaray'dan Ege kulübüne transfer olan Çekdar Orhan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti: Kenetlenirsek her şeyi başarırız. Taraftarımız bize destek olsun. Onların itici gücü bizim için önemli

Akhisarspor, Galatasaray U21 Takımı'nda 13 gol atıp 10 asist yapan 10 numara oyuncusu Çekdar Orhan'ı 100 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer etti. Orhan, "'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. Yeni takımımı hak ettiği yere çıkarmamız gerek. Bunu tüm takım olarak yapabiliriz. Bu nedenle sezona iyi başlayıp ardından hedefe ulaşmalıyız. Kenetlenirsek her şeyi başarırız. Taraftarımız bize destek olsun. Onların itici gücü bizim için önemli" dedi.
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