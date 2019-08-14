14 Ağustos 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Timsah 4 koldan
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ile anlaşan Bursaspor, Sivasspor ile yollarını ayıran sağ kanat Torje ve Denizli’ye veda eden ön libero Burak Altıparmak ile de el sıkışmak üzere
Transfer tahtasını açmaya çok yakın olan Bursaspor, bir yandan da takviye çalışmalarını yürütüyor. Yeşil-beyazlıların ilk hedefi, bayramdan sonra tahtayı açmayı başarmak. Timsah, bonservisi elinde olan tecrübeli isimlere yönelmiş durumda. Bursaspor, bu doğrultuda Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ile geçen hafta el sıkışmıştı. Yönetimin şimdiki iki hedefi ise Rumen sağ kanat oyuncusu Gabriel Torje ve Denizlispor ile yollarını ayıran ön libero Burak Altıparmak. Geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat ile prensipte anlaşma sağlandı. Ayrıca hem sağ kanat, hem forvet arkasında da oynayabilen Torje, Sivas'tan önce Konyaspor, Osmanlıspor ve Karabükspor'da da forma giymişti. 28 yaşındaki Burak da Timsah'a çok sıcak bakıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"