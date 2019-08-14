14 Ağustos 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Timsah 4 koldan

Timsah 4 koldan
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ile anlaşan , Sivasspor ile yollarını ayıran sağ kanat Torje ve Denizli’ye veda eden ön libero Burak Altıparmak ile de el sıkışmak üzere

Transfer tahtasını açmaya çok yakın olan , bir yandan da takviye çalışmalarını yürütüyor. Yeşil-beyazlıların ilk hedefi, bayramdan sonra tahtayı açmayı başarmak. Timsah, bonservisi elinde olan tecrübeli isimlere yönelmiş durumda. Bursaspor, bu doğrultuda Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ile geçen hafta el sıkışmıştı. Yönetimin şimdiki iki hedefi ise Rumen sağ kanat oyuncusu Gabriel Torje ve Denizlispor ile yollarını ayıran ön libero Burak Altıparmak. Geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat ile prensipte anlaşma sağlandı. Ayrıca hem sağ kanat, hem forvet arkasında da oynayabilen Torje, Sivas'tan önce , Osmanlıspor ve Karabükspor'da da forma giymişti. 28 yaşındaki Burak da Timsah'a çok sıcak bakıyor.
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