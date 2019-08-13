13 Ağustos 2019, Salı
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KALEYE ONURCAN PİRİ
Bursaspor, Denizlispor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki ön libero yeşil-beyazlı takımın transfer tahtası açılır açılmaz resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada adı Bursaspor ile anılan kaleci Karcemarskas'ın ise gündemde olmadığı kaydedildi. Timsah, Yeni Çorum'un 24 yaşındaki file bekbçisi Onurcan Piri'yi istiyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
Timsah Umut
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Bursaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile anlaşmıştı Umut Nayir ve Mehmet Akyüz ile de görüşüyor
Yeşil-beyazlılar, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Ömer Şişmanoğlu ile el sıkışan Bursaspor bir forvet daha transfer etmek için harekat başlattı. Hedefte iki isim var: Umut Nayir ve Mehmet Akyüz. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın öncelikle istediği isim Umut. Beşiktaşlı santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Mehmet Akyüz için de nabız yoklanıyor.
KALEYE ONURCAN PİRİ
Bursaspor, Denizlispor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki ön libero yeşil-beyazlı takımın transfer tahtası açılır açılmaz resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada adı Bursaspor ile anılan kaleci Karcemarskas'ın ise gündemde olmadığı kaydedildi. Timsah, Yeni Çorum'un 24 yaşındaki file bekbçisi Onurcan Piri'yi istiyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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