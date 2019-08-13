13 Ağustos 2019, Salı

TFF 1. LİG

Timsah Umut

Timsah Umut
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.08.2019

, forvet Ömer Şişmanoğlu ile anlaşmıştı Umut Nayir ve ile de görüşüyor

Yeşil-beyazlılar, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Ömer Şişmanoğlu ile el sıkışan bir forvet daha transfer etmek için harekat başlattı. Hedefte iki isim var: Umut Nayir ve . Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın öncelikle istediği isim Umut. Beşiktaşlı santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Mehmet Akyüz için de nabız yoklanıyor.

KALEYE ONURCAN PİRİ
Bursaspor, Denizlispor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki ön libero yeşil-beyazlı takımın transfer tahtası açılır açılmaz resmi sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada adı Bursaspor ile anılan kaleci Karcemarskas'ın ise gündemde olmadığı kaydedildi. Timsah, Yeni Çorum'un 24 yaşındaki file bekbçisi Onurcan Piri'yi istiyor.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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