Altay'dan şov

Sezona fırtına gibi girmeye hazırlanan İzmir temsilcisi, 7 isme imza töreni düzenleyerek rakiplerine gözdağı verdi. İzmir ekibinin, dün 7 oyuncu için gerçekleştirdiği imza törenine asbaşkan Sabri Sevenoğlu ve yöneticiler de katıldı.

TFF 1. LİG HABERLERİ

hareketli takımı Altay, yeni oyuncularına imza töreni düzenledi. Son olarak Ümraniye'nin golcüsü Leandrinho'yu renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladıtoplu imzalarla giriş yapan Altay'ın gövde gösterisine dönüşen töreninde, asbaşkan Sabri Sevenoğlu'nun yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Gelecek sezon Altay forması giyecek 7 oyuncu, camianın büyüklüğünü bildiklerini ve şampiyonluk için çok çalışacaklarını ifade etti.