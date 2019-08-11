11 Ağustos 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Bayrama toplu imzalarla giriş yapan Altay'ın gövde gösterisine dönüşen töreninde, asbaşkan Sabri Sevenoğlu'nun yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Gelecek sezon Altay forması giyecek 7 oyuncu, camianın büyüklüğünü bildiklerini ve şampiyonluk için çok çalışacaklarını ifade etti.
Altay'dan şov
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Sezona fırtına gibi girmeye hazırlanan İzmir temsilcisi, 7 isme imza töreni düzenleyerek rakiplerine gözdağı verdi. İzmir ekibinin, dün 7 oyuncu için gerçekleştirdiği imza törenine asbaşkan Sabri Sevenoğlu ve yöneticiler de katıldı.
Transferim hareketli takımı Altay, yeni oyuncularına imza töreni düzenledi. Son olarak Ümraniye'nin golcüsü Leandrinho'yu renklerine bağlayan siyah- beyazlılar, Deniz Vural, Abdülkerim Bardakçı, Cihan Topaloğlu, Yılmaz Özeren, Erhan Kartal, Hakan Demirci ve İbrahim Al-Hassan Adamu sözleşme imzaladı
ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Bayrama toplu imzalarla giriş yapan Altay'ın gövde gösterisine dönüşen töreninde, asbaşkan Sabri Sevenoğlu'nun yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Gelecek sezon Altay forması giyecek 7 oyuncu, camianın büyüklüğünü bildiklerini ve şampiyonluk için çok çalışacaklarını ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"