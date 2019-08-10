10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Olcay Şahan Bursa'ya
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeşil-beyazlılar, bonservisi elinde olan Olcay Şahan ile prensipte anlaştı. Taraflar, transfer yasağının kalkmasından sonra sözleşme yapacak.
Bursaspor bombayı patlatıyor... Genç oyuncuların yanına tecrübeli yıldızları takviye etmek isteyen Timsah, bonservisi elinde olan Olcay Şahan ile prensipte anlaştı. Transfer tahtası açılınca 1 yıllık sözleşme yapılacak. Ayrıca kulübün, "BAĞIŞ yaz 1963'e gönder" sloganıyla yaptığı kampanyada 18 bin SMS atıldı. Timsah, özel maçta Fas'ın Difaa El Jadida ekibini 1-0 mağlup etti.
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