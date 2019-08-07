Destek çağrısı

07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Giriş Tarihi: 07.08.2019
Giresunspor’un hocası Sözeri, Menemen’i devirerek lige iyi başlayacaklarını, taraftarı tribünlere davet etti
TFF 1. Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Menemenspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Giresun halkından destek istediklerini vurgulayan Sözeri, taraftarlara Menemenspor karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımlarına katkı sunmaları çağrısında bulundu. Sözeri, Erzurum kampında sakatlanan Uğur Akdemir'in tedavisinin 1-1.5 ay kadar süreceğini sözlerine ekledi.
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