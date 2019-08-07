07 Ağustos 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

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Destek çağrısı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 07.08.2019

’un hocası Sözeri, Menemen’i devirerek lige iyi başlayacaklarını, taraftarı tribünlere davet etti

TFF 1. Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Menemenspor'u konuk edecek 'un teknik direktörü Erkan Sözeri, rakipleri karşısında galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Giresun halkından destek istediklerini vurgulayan Sözeri, taraftarlara Menemenspor karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımlarına katkı sunmaları çağrısında bulundu. Sözeri, Erzurum kampında sakatlanan Uğur Akdemir'in tedavisinin 1-1.5 ay kadar süreceğini sözlerine ekledi.
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