26 Temmuz 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Azeri rakibini 3-2'yle geçti

Adana Demirspor Azeri rakibini 3-2'yle geçti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 26.07.2019

1. Lig ekiplerinden , takımlarından Zira'yı 3-2 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde sürdüren , otelin sahasında takımlarından Zira ile hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşmayı Semih Kurt, Harun Pekyürek ve İlke hakem üçlüsü yönetti.

Adana Demirspor karşılaşmaya, Emrullah Şalk, , Adil Demirbağ, Rassoul, , Emre Nefiz, Anderson, Traore, , Kosecki ve Carayol ilk 11 ile başladı.

Azerbaycan ekibi ise Orxan Sadıglı, Elvin Camalov, Cavid Hüseynov, Anastasios Papzoğlu, Sond Nord, Xulio Sezar Rodriges, Mfo Kgasvane, Miliş Bakraç, Adrian Skarlatake, ve Nicat Süleymanov ilk 11 ile sahaya çıktı.

Adana Demirspor'un ilk golünü penaltıdan 17. dakikada Mehmet Uslu attı. Dakika 22'de Süleyman Koç attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Zira, 57. dakikada Şafik Tigrudka'nın golü ile farkı bire indirdi. Adana ekibi, 59. dakikada Olexandre Gladky'ın attığı golle 3-1 öne geçti. Maçın son dakikasında Azerbaycan ekibinden Sony Nord, farkı bire indirdi.

Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.

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