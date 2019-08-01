01 Ağustos 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Volkan Şen Adana Demirspor'da

Volkan Şen Adana Demirspor'da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 01.08.2019

1. Lig ekiplerinden , 'i transfer etti. Mavi-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

, ve 'de forma giyen , en son 'da oynamıştı.


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