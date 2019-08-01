Volkan Şen Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti. Mavi-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.