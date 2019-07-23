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Alparslan Erdem, Karagümrük'te
Giriş Tarihi: 23.07.2019
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna kattı.
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Alparslan Erdem'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde Galatasaray, Gençlerbirliği ve Bucaspor gibi takımlar da bulunuyor.
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