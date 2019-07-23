23 Temmuz 2019, Salı

TFF 1. LİG

Alparslan Erdem, Karagümrük'te

Alparslan Erdem, Karagümrük'te
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 23.07.2019

1. ekiplerinden , ile yollarını ayıran 'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda 1. 'de mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. ekibi, son olarak forması giyen 'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki oyuncunun kariyerinde , ve gibi takımlar da bulunuyor.
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