23 Temmuz 2019, Salı
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Karagümrük Teknik Direktörü Dumlupınar yeni sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Lige yeni yükselen bir ekibiz ancak iddialıyız. Bir an önce Süper Lig'de boy göstermek istiyoruz" dedi.
Sabo Gümrük’te
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Fatih Karagümrük 27 yaşındaki orta sahayı renklerine bağladı. Slovak futbolcu “Hedefimiz Süper Lig olacak” diye konuştu.
TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. İstanbul temsilcisi, Erik Sabo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı. Orta sahada görev yapan Sabo, 18 defa Slovakya Milli Takım formasını da giydi. Kariyerinde 190 karşılaşmaya çıkan Sabo'nun 45 golü bulunuyor. Tecrübeli oyuncu "Kariyerime burada devam edeceğim için mutluyum. Yönetim ve teknik heyet hedefleri anlattı. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Ben de takımın bu hedefine yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Karagümrük Teknik Direktörü Dumlupınar yeni sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Lige yeni yükselen bir ekibiz ancak iddialıyız. Bir an önce Süper Lig'de boy göstermek istiyoruz" dedi.
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