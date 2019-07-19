19 Temmuz 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Ömer harekatı

Ömer harekatı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Transferde atağa kalkan , Ömer Şişmanoğlu’nu gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki golcü, Timsah’ın teklifine sıcak bakıyor.

Timsah'ın, geçen sezon Yeni Malatya'da forma giyen 29 yaşındaki forvetin bonservisinin elinde olmasını fırsat olarak gördüğü belirtilirken; tarafların görüşmelere başladığı iddia edildi. Birçok takımdan teklif alan tecrübeli oyuncunun, Timsah'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Kariyerine Alman ekibi Hamburg'da start veren Ömer, Türkiye kariyerine 2009'da 'la başladı. Ardından Antalyaspor, Beşiktaş, , ve Göztepe formaları giyen başarılı oyuncu, geçen sezon Yeni Malatya ile anlaşmıştı. Sakatlıklar yaşadığı sezonda 21 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 3 asistle oynadı. Ömer, Türkiye A2'yle 3, U21'le ise 6 maçta görev yaptı ve 1 kez ağları sarstı.

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