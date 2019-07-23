23 Temmuz 2019, Salı
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'GÜZEL BAŞARILARA'
EMRE de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli forvet oyuncusu "Hikaye devam edecek. Eski sayfaları temizleyip yeni güzel anılarla dolduralım diyorum. Birlik beraberlik içinde iyi günde ama daha da önemlisi kötü günde bir olalım. Güzel başarılar yakalayalım. Biz aile olarak hazırız. Çarşamba günü kampa katılacağım. Başkanımız Osman Taş ile görüştük anlaştık. Eskişehirspor'un başkanımız ile emin ellerde olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
Emre Es-Es’te
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Eskişehirspor’da başkan Osman Taş, Emre Güral müjdesini verdi. Yıldız forvet “Hikaye devam edecek. Çarşamba kamptayım” dedi
Sıkıntılı geçen sezonun ardından kadrosunu oluşturmaya çalışan Eskişehirspor, Emre Güral ile 'devam' dedi. 30 yaşındaki futbolcuyla Antalya'da görüşüp anlaşan Eskişehirspor Başkanı Osman Taş camiaya müjdeli haberi verdi. Taş "Emre Güral ile yeniden anlaştık. Çarşamba günü Afyon kampına katılacak. Emre'nin bu yıl da takımımıza çok katkı vereceğini düşünüyorum. Taraftarımızın için rahat olun. Transferlerimiz sürecek" diye konuştu.
'GÜZEL BAŞARILARA'
EMRE de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli forvet oyuncusu "Hikaye devam edecek. Eski sayfaları temizleyip yeni güzel anılarla dolduralım diyorum. Birlik beraberlik içinde iyi günde ama daha da önemlisi kötü günde bir olalım. Güzel başarılar yakalayalım. Biz aile olarak hazırız. Çarşamba günü kampa katılacağım. Başkanımız Osman Taş ile görüştük anlaştık. Eskişehirspor'un başkanımız ile emin ellerde olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
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