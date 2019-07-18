TFF 1'inci Lig fikstür çekimi yapıldı
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre 1. Lig'de ilk yarının maçları şöyle:
1. hafta:
Altay-Ümraniyespor
Adana Demirspor-Balıkesirspor
Osmanlıspor-Boluspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor
Eskişehirspor-Keçiörengücü
Akhisarspor-Adanaspor
Fatih Karagümrük-Bursaspor
Hatayspor-Altınordu
Giresunspor-Menemenspor
2. hafta:
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu-Fatih Karagümrük
Bursaspor-Akhisarspor
Adanaspor-Eskişehirspor
Boluspor-Adana Demirspor
İstanbulspor-Altay
Ümraniyespor-Giresunspor
Keçiörengücü-Osmanlıspor
Menemenspor-Hatayspor
3. hafta:
Giresunspor-Hatayspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor
Eskişehirspor-Bursaspor
Altay-Balıkesirspor
Adana Demirspor-Keçiörengücü
Osmanlıspor-Adanaspor
Fatih Karagümrük-Menemenspor
Ümraniyespor-İstanbulspor
Akhisarspor-Altınordu
4. hafta:
Adanaspor-Adana Demirspor
Boluspor-Altay
Hatayspor-Fatih Karagümrük
Bursaspor-Osmanlıspor
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Balıkesirspor-Ümraniyespor
İstanbulspor-Giresunspor
Altınordu-Eskişehirspor
Menemenspor-Akhisarspor
5. hafta:
Altay-Keçiörengücü
İstanbulspor-Balıkesirspor
Ümraniyespor-Boluspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor
Adana Demirspor-Bursaspor
Osmanlıspor-Altınordu
Eskişehirspor-Menemenspor
Akhisarspor-Hatayspor
6. hafta:
Boluspor-İstanbulspor
Balıkesirspor-Giresunspor
Menemenspor-Osmanlıspor
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Altay
Keçiörengücü-Ümraniyespor
Fatih Karagümrük-Akhisarspor
Hatayspor-Eskişehirspor
Altınordu-Adana Demirspor
7. hafta:
Altay-Bursaspor
Osmanlıspor-Hatayspor
Balıkesirspor-Boluspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
Adana Demirspor-Menemenspor
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük
İstanbulspor-Keçiörengücü
Ümraniyespor-Adanaspor
Giresunspor-Akhisarspor
8. hafta:
Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-İstanbulspor
Hatayspor-Adana Demirspor
Bursaspor-Ümraniyespor
Keçiörengücü-Balıkesirspor
Boluspor-Giresunspor
Akhisarspor-Eskişehirspor
Fatih Karagümrük-Osmanlıspor
Altınordu-Altay
9. hafta:
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
Boluspor-Keçiörengücü
Ümraniyespor-Altınordu
Altay-Menemenspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor
Osmanlıspor-Akhisarspor
Balıkesirspor-Adanaspor
İstanbulspor-Bursaspor
Giresunspor-Eskişehirspor
10. hafta:
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu-İstanbulspor
Menemenspor-Ümraniyespor
Bursaspor-Balıkesirspor
Adanaspor-Boluspor
Keçiörengücü-Giresunspor
Eskişehirspor-Osmanlıspor
Akhisarspor-Adana Demirspor
Hatayspor-Altay
11. hafta:
Boluspor-Bursaspor
Balıkesirspor-Altınordu
Giresunspor-Osmanlıspor
Altay-Fatih Karagümrük
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Keçiörengücü-Adanaspor
İstanbulspor-Menemenspor
Ümraniyespor-Hatayspor
12. hafta:
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor
Altınordu-Boluspor
Menemenspor-Balıkesirspor
Bursaspor-Keçiörengücü
Adanaspor-Giresunspor
Osmanlıspor-Adana Demirspor
Akhisarspor-Altay
Hatayspor-İstanbulspor
13. hafta:
Altay-Eskişehirspor
Balıkesirspor-Hatayspor
İstanbulspor-Fatih Karagümrük
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor
Adanaspor-Bursaspor
Keçiörengücü-Altınordu
Boluspor-Menemenspor
Ümraniyespor-Akhisarspor
Giresunspor-Adana Demirspor
14. hafta:
Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Osmanlıspor-Altay
Altınordu-Adanaspor
Menemenspor-Keçiörengücü
Bursaspor-Giresunspor
Eskişehirspor-Ümraniyespor
Akhisarspor-İstanbulspor
Fatih Karagümrük-Balıkesirspor
Hatayspor-Boluspor
15. hafta:
Altay-Adana Demirspor
Keçiörengücü-Hatayspor
İstanbulspor-Eskişehirspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor
Adanaspor-Menemenspor
Boluspor-Fatih Karagümrük
Balıkesirspor-Akhisarspor
Ümraniyespor-Osmanlıspor
Altınordu-Bursaspor
16. hafta:
Osmanlıspor-İstanbulspor
Fatih Karagümrük-Keçiörengücü
Giresunspor-Altınordu
Menemenspor-Bursaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay
Adana Demirspor-Ümraniyespor
Eskişehirspor-Balıkesirspor
Akhisarspor-Boluspor
Hatayspor-Adanaspor
17. hafta:
Altay-Giresunspor
Boluspor-Eskişehirspor
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Bursaspor-Hatayspor
Adanaspor-Fatih Karagümrük
Keçiörengücü-Akhisarspor
Balıkesirspor-Osmanlıspor
İstanbulspor-Adana Demirspor
Altınordu-Menemenspor
Kaynak: AA
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