18 Temmuz 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Timsah'a 21'lik kanat

Timsah'a 21'lik kanat
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.07.2019

, ’dan ayrılan ’i denemeye aldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak onay verirse 21’lik futbolcu imza atacak.

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla hazırlanan , bir yandan transfer tahtasını açmaya çalışırken diğer yandan oyuncu arayışını sürdürüyor. 'ta son olarak gündeme gelen isim altyapısından yetişen oldu. Denemeye alınan 21 yaşındaki sağ kanat, sol açıkta ve santrforda oynayabiliyor. Geçen sezon 'nun U23 takımında oynayan ve sezonun 2. yarısında İngiltere League Two takımlarından Oldham Athletic'te kiralık olarak forma giyen 1.76 boyundaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Bu arada sözleşmesi uzayan Latovlevici de takıma katıldı.
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