18 Temmuz 2019, Perşembe
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Timsah'a 21'lik kanat
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Bursaspor, ManU’dan ayrılan Zak Dearnley’i denemeye aldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak onay verirse 21’lik futbolcu imza atacak.
Yeni sezona bambaşka bir kadroyla hazırlanan Bursaspor, bir yandan transfer tahtasını açmaya çalışırken diğer yandan oyuncu arayışını sürdürüyor. Timsah'ta son olarak gündeme gelen isim Manchester United altyapısından yetişen Zak Dearnley oldu. Denemeye alınan 21 yaşındaki sağ kanat, sol açıkta ve santrforda oynayabiliyor. Geçen sezon ManU'nun U23 takımında oynayan ve sezonun 2. yarısında İngiltere League Two takımlarından Oldham Athletic'te kiralık olarak forma giyen 1.76 boyundaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Bu arada sözleşmesi uzayan Latovlevici de takıma katıldı.
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