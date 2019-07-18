18 Temmuz 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Gleison Adanaspor’da

Gleison Adanaspor’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.07.2019

öncesi transferleri büyük bir titizlikle yapan Adana ekibi, sol kanat bölgesi için eski yıldızı Roni Gleison ile yeniden anlaştı.

Geçen sezon başında 'ya olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sezonda bir kez daha için koşturacak. Geçen sezon 35 maça çıkan Gleison 4 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapmıştı. Turuncu- beyazlılar bu sezon Serdar Bingöl, Marvin Büyüksakarya, Serhat Tunç ve Evren Korkmaz'ı almıştı.
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