18 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Gleison Adanaspor’da
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Yeni sezon öncesi transferleri büyük bir titizlikle yapan Adana ekibi, sol kanat bölgesi için eski yıldızı Roni Gleison ile yeniden anlaştı.
Geçen sezon başında Sao Paulo'ya transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sezonda bir kez daha Adanaspor için koşturacak. Geçen sezon 35 maça çıkan Gleison 4 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapmıştı. Turuncu- beyazlılar bu sezon Serdar Bingöl, Marvin Büyüksakarya, Serhat Tunç ve Evren Korkmaz'ı almıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"