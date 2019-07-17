17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Altıparmak farkı
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e dönecek bir kadro kurmaya çalışan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligde son 2 yılda Erzurumspor ve Gazişehir'i Play Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Altıparmak, transferde güvendiği eski futbolcularını seçti.
Altıparmak yönetiminde Erzurum'da Süper Lig sevinci yaşayan Burhan Eşer ve Tolga Ünlü, yeşil siyahlılara imza attı. Önceki sezon Erzurum'da, geçen sezon da Gaziantep'te Altıparmak'ın şampiyon kadrolarında yer alan Erhan Çelenk ile yine Gazişehir'den tecrübeli teknik adamın öğrencisi Uğur Arslan Kuru geldi.
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