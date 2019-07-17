17 Temmuz 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altıparmak farkı

Altıparmak farkı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.07.2019

1. Lig'de 'e dönecek bir kadro kurmaya çalışan Akhisarspor'da teknik direktör , ligde son 2 yılda Erzurumspor ve Gazişehir'i Play Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Altıparmak, transferde güvendiği eski futbolcularını seçti.

Altıparmak yönetiminde 'da sevinci yaşayan ve , yeşil siyahlılara imza attı. Önceki sezon Erzurum'da, geçen sezon da 'te Altıparmak'ın şampiyon kadrolarında yer alan Erhan Çelenk ile yine Gazişehir'den tecrübeli teknik adamın öğrencisi Kuru geldi.
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