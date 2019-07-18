18 Temmuz 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Osmanlıspor'da ayrılık

Osmanlıspor'da ayrılık
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Azerbaycan şampiyonu Karabağ, 'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.

Karabağ, sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki golcü futbolcu Magaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kariyerinde İngiliz ekibi Everton'ın formasını da giyen Magaye, geçen sezon ile 1. Lig'de 23 maça çıkarken 9 gollük performans sergiledi.

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