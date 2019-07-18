18 Temmuz 2019, Perşembe
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Osmanlıspor'da ayrılık
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.
Karabağ, sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki golcü futbolcu Magaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kariyerinde İngiliz ekibi Everton'ın formasını da giyen Magaye, geçen sezon Osmanlıspor ile Spor Toto 1. Lig'de 23 maça çıkarken 9 gollük performans sergiledi.
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