17 Temmuz 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Timsah’ta tehlike geçti

Timsah’ta tehlike geçti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.07.2019

'da Başkan ve ekibi bir taraftan tahtasını açmaya çalışırken bir taraftan da yeni transferler için yoğun mesai harcıyor...

Yaklaşık 1 ay önce serbest kalmak amacıyla, alacağı olan 600 bin TL için kulübe ihtar gönderen 'un A milli oyuncusu Umut Meraş için son ödeme günü geçtiğimiz cumaydı... Meraş ve menajeriyle ihtarı geri çekmesi için görüşmeler yapan ancak girişimlerden sonuç alamayan Mestan, 23 yaşındaki sol bekin istediği 600 bin TL'yi yoğun bir mesainin ardından hesabına yatırdı. Tehlike geçmiş oldu.
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