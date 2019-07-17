17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Erzurumspor durmuyor
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Yeniden Süper Lig'de mücadele etmek isteyen Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Afyonspor forması giyen Oltan Karakullukçu ve Alanyaspor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı da renklerine bağlamak üzere.
28 yaşındaki Oltan, Afyon ile çıktığı 80 maçta fileleri 42 kez sarsarken, 1 de asist yaptı. Afyon ile 2021'e kadar sözleşmesi var ancak gelmeye sıcak bakılyor. Mavi-beyazlı yönetim, Adana Demirspor'dan ayrılan gol kralı Pote'yi de almıştı. Şu ana kadar transfer şampiyonu olan Dadaş'ta tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak.
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