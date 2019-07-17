17 Temmuz 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Erzurumspor durmuyor

Erzurumspor durmuyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Yeniden 'de mücadele etmek isteyen Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Afyonspor forması giyen Oltan Karakullukçu ve ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı da renklerine bağlamak üzere.

28 yaşındaki Oltan, Afyon ile çıktığı 80 maçta fileleri 42 kez sarsarken, 1 de asist yaptı. Afyon ile 2021'e kadar sözleşmesi var ancak gelmeye sıcak bakılyor. Mavi-beyazlı yönetim, 'dan ayrılan gol kralı Pote'yi de almıştı. Şu ana kadar transfer şampiyonu olan Dadaş'ta tek hedef yeniden 'e çıkmak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
İrlandalı golcü Anthony Stokes Demirspor'da İrlandalı golcü Anthony Stokes Demirspor'da
Altıparmak farkı Altıparmak farkı
Timsah’ta tehlike geçti Timsah’ta tehlike geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör