16 Temmuz 2019, Salı

TFF 1. LİG

İrlandalı golcü Anthony Stokes, Adana Demirspor'da

İrlandalı golcü Anthony Stokes Demirspor'da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Demirspor, 30 yaşındaki İrlandalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Demirspor kulübü, Mickael Pote'nin boşluğunu 30 yaşındaki İrlandalı golcü ile doldurdu. , Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Stokes geçtiğimiz sezon 23 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.
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