10 Temmuz 2019, Çarşamba

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor coştu!

Erzurumspor coştu!
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Stoper , stoper ve orta saha futbolcusu Yusuf Gültekin’i renklerine kattı.

1. Lig ekibi BB Erzurumspor, , ve Yusuf Gültekin'i renklerine kattı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Gökhan Kardeş ve 29 yaşındaki Hasan Hatipoğlu ile anlaşma sağlandı. Geride kalan sezonda 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan ve Altınordu ile sözleşmesi biten stoper Hasan Hatipoğlu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mavibeyazlı ekip, daha önce Mickael Pote ve Aykut Demir'i kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki orta saha Yusuf Emre Gültekin ise 2 yıllık imza attı.
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