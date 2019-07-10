10 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Erzurumspor coştu!
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Stoper Gökhan Kardeş, stoper Hasan Hatipoğlu ve orta saha futbolcusu Yusuf Emre Gültekin’i renklerine kattı.
Spor Toto 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Emre Gültekin'i renklerine kattı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Gökhan Kardeş ve 29 yaşındaki Hasan Hatipoğlu ile anlaşma sağlandı. Geride kalan sezonda 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da forma giyen stoper Gökhan ve Altınordu ile sözleşmesi biten stoper Hasan Hatipoğlu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mavibeyazlı ekip, daha önce Mickael Pote ve Aykut Demir'i kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki orta saha Yusuf Emre Gültekin ise 2 yıllık imza attı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"