09 Temmuz 2019, Salı

TFF 1. LİG

Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da

Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.07.2019

1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak ’da forma giyen genç stoper ’i etti.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu 'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Erzurumspor, şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonluk parolasıyla hazırlandığımız yeni sezon için kadromuza kattığımız üçüncü oyuncu stoper Gökhan Kardeş oldu. Camiamıza hayırlı olsun."
Son olarak 'da forma giyen Gökhan, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyerken, gol yada asist katkısı yapamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı
Akhisarspor, Tolga Ünlü ile anlaştı Akhisarspor, Tolga Ünlü ile anlaştı
Gazişehir Gaziantep, Junior Morais'la anlaştı Gazişehir Gaziantep, Junior Morais'la anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör