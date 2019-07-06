06 Temmuz 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı

Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Ümreniyespor, geçtiğimiz sezonu Belediyespor'da tamamlayan 23 yaşındaki Alihan Tuncer'i kadrosuna kattı.

1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ümraniye ekibi, bu bağlamda geride kalan sezonun devre arasında Bandırmaspor'dan, Belediyespor'a transfer olan Alihan Tuncer'i renklerine bağladı.

Alihan, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor ve formaları altında toplam 30 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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