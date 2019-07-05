05 Temmuz 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Akhisarspor, Tolga Ünlü ile anlaştı

Akhisarspor, Tolga Ünlü ile anlaştı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.07.2019

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski futbolcusu 'yü kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

'da Aschaffenburg takımında profesyonel futbol hayatına başlayan savunma oyuncusu, daha önce 'de , Akihsarspor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.

Tolga Ünlü, kariyerinde 'de 71, 1. Lig'de ise 78 müsabakaya çıktı.

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