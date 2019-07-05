05 Temmuz 2019, Cuma
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Akhisarspor, Tolga Ünlü ile anlaştı
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski futbolcusu Tolga Ünlü'yü kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya'da Aschaffenburg takımında profesyonel futbol hayatına başlayan savunma oyuncusu, daha önce Türkiye'de Konyaspor, Akihsarspor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.
Tolga Ünlü, kariyerinde Süper Lig'de 71, Spor Toto 1. Lig'de ise 78 müsabakaya çıktı.
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